Гузеева впечатлила фанатов, показав необычное фото дочери

В третьем браке Лариса Гузеева родила дочь Ольгу. Ее отцом является бизнесмен-ресторатор Игорь Бухаров, с которым актриса была знакома практически с юных лет.
В этом году Ольге исполнится 22. В честь ее именин, которые все Ольги праздновали накануне, Лариса Андреевна поделилась в Сети необычным снимком. Она запечатлела наследницу на море. В Сети предположили, что фото было сделано в Болгарии, где у телеведущей есть своя квартира.
Ольга Бухарова. Фото: соцсети
«Счастья, радости, желаний и любви», — написала Гузеева.
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Напомним, у Ларисы Гузеевой также есть сын Георгий, который родился во втором браке с литератором Кахой Толордава.