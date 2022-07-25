Гузеева впечатлила фанатов, показав необычное фото дочери

В третьем браке Лариса Гузеева родила дочь Ольгу. Ее отцом является бизнесмен-ресторатор Игорь Бухаров, с которым актриса была знакома практически с юных лет.

В этом году Ольге исполнится 22. В честь ее именин, которые все Ольги праздновали накануне, Лариса Андреевна поделилась в Сети необычным снимком. Она запечатлела наследницу на море. В Сети предположили, что фото было сделано в Болгарии, где у телеведущей есть своя квартира.