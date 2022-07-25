Гузеева впечатлила фанатов, показав необычное фото дочери

Телеведущая поделилась снимком наследницы с отдыха.
Лариса Гузеева

Лариса Гузеева. Фото: Global Look Press

В третьем браке Лариса Гузеева родила дочь Ольгу. Ее отцом является бизнесмен-ресторатор Игорь Бухаров, с которым актриса была знакома практически с юных лет.

В этом году Ольге исполнится 22. В честь ее именин, которые все Ольги праздновали накануне, Лариса Андреевна поделилась в Сети необычным снимком. Она запечатлела наследницу на море. В Сети предположили, что фото было сделано в Болгарии, где у телеведущей есть своя квартира.   

Ольга Бухарова. Фото: соцсети

«Счастья, радости, желаний и любви», — написала Гузеева.

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Напомним, у Ларисы Гузеевой также есть сын Георгий, который родился во втором браке с литератором Кахой Толордава.

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