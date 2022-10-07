Гузеева похвасталась новой прической: прямой пробор редко кому идет (видео)

Редкая женщина может похвастаться тем, что ей идут прически с прямым пробором. Для этого необходимо обладать классической красотой с правильными чертами лица.
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Ведущая программы «Голос. 60+» Лариса Гузеева как раз относится к этому типу. И то, что ей идут прямые проборы, она доказала, попробовав новую прическу в стиле тургеневской девушки.
Звезда явно была горда своим преображением, поскольку поспешила снять видео для соцсетей и похвастаться в личном блоге.
Лариса Гузеева. Фото: соцсети