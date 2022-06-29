Гуляют в Чехии: Моргенштерн и Дилара подогрели слухи о воссоединении

Признанного в России иноагентом Алишера Моргенштерна заметили в Чехии в компании бывшей жены Дилары. Они вместе прогуливались по Праге.

«Девочки, он наконец понял, кого потерял, снова можно постить фотографии в одежде», — подшучивает в соцсетях девушка.

Музыкант давно не был в России и в одном из последних интервью сказал, что пока боится возвращаться, так как не знает, чем это обернется. Недавно ресторан рэпера в Москве разорился.

Моргенштерн признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 06.05.2022.

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