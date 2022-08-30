Гуф и его молодая жена рассекретили редкое имя своей дочери

Алексей Долматов, который многим известен под именем Гуф, уже много лет выступает на сцене. Примечательно, что он не раз оказывался в скандальных ситуациях. Артист также был в браке с Айзой Анохиной, которая родила от него сына Сами. После развода у него был роман с Кети Топурией, но певица его бросила, узнав об измене.
В прошлом году Гуф сыграл свадьбу с новой возлюбленной. Теперь рэпер счастлив в браке с Юлией Королевой. Она в свои 26 лет стала мамой. Избраннику она подарила дочку. Фото с малышкой пара публикует редко и даже ее лицо пока скрывает от общественности. Однако накануне супруги рассекретили необычное имя крохи.
«Дочку зовут Тина. Как Тина Канделаки! Мне безумно нравится это имя, оно и русское, и европейское. Это огромное счастье и подарок судьбы. Ребенка мы хотели оба, и планировали его. Сначала ничего не получалось, и когда мы уже отпустили ситуацию, оно само и произошло», — рассказала Юлия.
По словам молодой мамы, Гуф также безумно счастлив. Он поддерживает отношения с сыном от первого брака и легко находит с ним общий язык. А вот к дочке нужен особый подход. Первое время артист боялся брать ее на руки, но теперь она подросла, поэтому артист с ней с радостью гуляет.
Юлия Королева с дочкой. Фото: соцсети