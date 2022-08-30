Гуф и его молодая жена рассекретили редкое имя своей дочери

«Дочку зовут Тина. Как Тина Канделаки! Мне безумно нравится это имя, оно и русское, и европейское. Это огромное счастье и подарок судьбы. Ребенка мы хотели оба, и планировали его. Сначала ничего не получалось, и когда мы уже отпустили ситуацию, оно само и произошло», — рассказала Юлия.

По словам молодой мамы, Гуф также безумно счастлив. Он поддерживает отношения с сыном от первого брака и легко находит с ним общий язык. А вот к дочке нужен особый подход. Первое время артист боялся брать ее на руки, но теперь она подросла, поэтому артист с ней с радостью гуляет.