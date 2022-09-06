«Гудков рад стараться по провокациям»: Лобода вспомнила свою нашумевшую песню

Певица Светлана Лобода в интервью с Екатериной Гордеевой* высказалась о юмористе и шоумене Александре Гудкове.
«Год песня «Суперзвезда» гремела везде. На Украине и в России. Через два года я поняла, что надо опять думать что-то новое. Нужна была история, которую надо изменить. Пришла на ум песня «Бум-бум». Я обратилась к Гудкову. Сказала, что нужна провокация. Он рад стараться по провокациям. И он это все усилил картинкой, которая всех убила. Люди офигели чуть-чуть».
Как отметила Лобода, она осознанно шла на этот шаг. «Был шквал эмоций. Люди ставили дизлайки», — заявила Лобода.
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Ранее Светлана Лобода заявила, что больше не появится в России. Она уже не раз позволяла себе негативные высказывания о нашей стране.
* Включена в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.