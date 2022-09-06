«Гудков рад стараться по провокациям»: Лобода вспомнила свою нашумевшую песню

«Год песня «Суперзвезда» гремела везде. На Украине и в России. Через два года я поняла, что надо опять думать что-то новое. Нужна была история, которую надо изменить. Пришла на ум песня «Бум-бум». Я обратилась к Гудкову. Сказала, что нужна провокация. Он рад стараться по провокациям. И он это все усилил картинкой, которая всех убила. Люди офигели чуть-чуть».