«Губы осы покусали?»: Бородина жирно намазалась кремом, блеснув раздутым лицом спросонья

Ксения Бородина записала для поклонников видеоролик прямо из ванной. Стоя перед зеркалом ведущая проекта «Дом-2» жирно намазалась кремом, щегольнув опухшим лицом с раздувшимися от отека щечками. При этом экс-жена бизнесмена Омара Курбанова заметно порозовела, натирая скулы до треска своим чудо-средством.
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«Все привет! Все доброе утро! Как дела, как настроение? Сейчас мне все плюнули в экран и сказали: Это у тебя доброе утро! У нас уже время к обеду», — пошутила Ксюша.
Ну а многие поклонники обратили внимание на сочные губы телеведущей, заметив, что они стали еще пышнее.
«Как-то лицо изменилось!», «Без макияжа совсем другая», «Зачем так лицо тереть? Вся уже красная как рак, того гляди треснет», «Губы осы покусали?», «Щечки такие плотненькие», «Хорошенькая!», «Проснулась? Везет!» — пишут фолловеры.