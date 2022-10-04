«Губы осы покусали?»: Бородина жирно намазалась кремом, блеснув раздутым лицом спросонья

Ксения Бородина записала для поклонников видеоролик прямо из ванной. Стоя перед зеркалом ведущая проекта «Дом-2» жирно намазалась кремом, щегольнув опухшим лицом с раздувшимися от отека щечками. При этом экс-жена бизнесмена Омара Курбанова заметно порозовела, натирая скулы до треска своим чудо-средством.

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«Все привет! Все доброе утро! Как дела, как настроение? Сейчас мне все плюнули в экран и сказали: Это у тебя доброе утро! У нас уже время к обеду», — пошутила Ксюша.

Ну а многие поклонники обратили внимание на сочные губы телеведущей, заметив, что они стали еще пышнее.