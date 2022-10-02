«Губы мои, глаза Мондезира»: Юлия Ефременкова из «Дома-2» раскрыла внешность новорожденных сыновей-близнецов

Вех, конечно же, интересует, на кого похожи малыши Юлии Ефременковой и ее избранника Мондезира. Папа мальчиков - мулат, и всем не терпится увидеть мальчиков с яркой внешностью. Но пока и сама Юлия Ефременкова не может понять, на кого похожи сыновья.

«Губы точно мои. Глаза, руки — Мондезира. Деткам еще бы в животике сидеть, поэтому сложно сказать, что есть от мамы, а что от папы», - поделилась Юлия Ефременкова.

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По материалам «СтарХит»