«Губы мои, глаза Мондезира»: Юлия Ефременкова из «Дома-2» раскрыла внешность новорожденных сыновей-близнецов

Экс-участница и бывшая ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова пока не показывает новорожденных сыновей-близнецов.
Судя по всему, молодая мама решится на это еще не скоро. Двойняшки появились на свет недоношенными. Сейчас малыши находятся в больнице под постоянным наблюдением врачей. Юлия Ефременкова лежит вместе с сыновьями. Одного из мальчиков уже перевели в одну палату с мамой, второму пока еще нужен постоянный контроль медиков.
Вех, конечно же, интересует, на кого похожи малыши Юлии Ефременковой и ее избранника Мондезира. Папа мальчиков - мулат, и всем не терпится увидеть мальчиков с яркой внешностью. Но пока и сама Юлия Ефременкова не может понять, на кого похожи сыновья.
«Губы точно мои. Глаза, руки — Мондезира. Деткам еще бы в животике сидеть, поэтому сложно сказать, что есть от мамы, а что от папы», - поделилась Юлия Ефременкова.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
По материалам «СтарХит»