Губки накрасила, носик припудрила: Валерия сняла, как ее внучка разбирается с бабушкиной косметичкой

Певица Валерия показала в личном блоге подросшую внучку Селин от сына Арсения Шульгина. Крошке Селин 1 января исполнится два годика, но ее женский характер видно уже сейчас.
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На обнародованном видео маленькая блондиночка с воодушевлением разбирает бабушкину косметичку, крася губки и припудривая носик. Помогла малышка и бабушке, проверив помаду на Валерии.
«Какие мы красивые теперь!» — восхитилась жена Иосифа Пригожина после бьюти-преображения от Селин.