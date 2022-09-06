Губки накрасила, носик припудрила: Валерия сняла, как ее внучка разбирается с бабушкиной косметичкой

Певица Валерия показала в личном блоге подросшую внучку Селин от сына Арсения Шульгина. Крошке Селин 1 января исполнится два годика, но ее женский характер видно уже сейчас.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

На обнародованном видео маленькая блондиночка с воодушевлением разбирает бабушкину косметичку, крася губки и припудривая носик. Помогла малышка и бабушке, проверив помаду на Валерии.