Губки бантиком, ножки – спичками: Каролина Севастьянова в мини показала все особенности своей фигуры

Звезда отечественной гимнастики Каролина Севастьянова давно завершила карьеру, оставив спорт сразу после триумфа на Олимпиаде в Лондоне. Но поддерживает форму до сих пор. И, судя по всему, так активно, что уже не раз подверглась критике за чрезмерную худобу.

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На этот раз Севастьянова предстала в твидовом костюме-тройке с мини-юбкой, подчеркнувшей худосочность ног Каролины. Вытянув губки бантиком, гимнастка отправила воздушный поцелуй. Кажется, сама светская львица не замечает, что увлеклась стремлением к стройности, но подписчики ее просят остановиться и перестать худеть.