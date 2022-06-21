Губерниев слил имя соперницы Загитовой на боксерском поединке

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в восторге от идеи женского боксерского шоу-поединка, в котором примет участие фигуристка Алина Загитова.

«Я считаю, что девчонки должны быть в купальниках и максимально долго сражаться. Десять раундов и дополнительное время. И это будет хорошо!» — цитирует ведущего Sports.ru.

А пока организаторы проекта стараются хранить интригу и не разглашают имени соперницы Алины Загитовой, Дмитрий Губерниев слил имя второй звезды. Правда, не в утвердительной форме.

«Мне уже сказали, что она вроде как выйдет против Ольги Бузовой», — сказал Губерниев сайту.

В своем Telegram-канале он был более эмоциональным. «Соперницей Загитовой в боксерском поединке обязательно должна быть Ольга Бузова! А я буду объявлять раунды в качестве ринг-боя!» — пообещал комментатор.

Источник: Sports.ru, Telegram-канал «Реальный Губер».

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