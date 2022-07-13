Губерниев о ссоре с Бузовой: «Я пытался помириться раньше, но не получилось»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в интервью Надежде Стрелец прокомментировал конфликт с Ольгой Бузовой.

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Телеведущий шуткой о коньяке всерьез обидел бывшую ведущую «Дома-2», которая решила, что ее обвиняют в пьянстве. С тех пор отношения между ними стали напряженными.

«Надо держать удар в прямом эфире, мы же профессионалы, — заявил Дмитрий. — Я извинился, будем считать, что я не прав, но… Я раньше пытался с ней помириться, но не удавалось, потом нормально стало».

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