Губерниев о Галкине: «Доносить на любимого мужчину, даже если он оказался прохвостом, я не стану»

Дмитрий Губерниев в интервью Надежде Стрелец заявил о том, что не менял своего отношения к артистам, которые уехали из России с начала этого года.

«Мы в очень хороших отношениях с Филиппом Киркоровым, Максимом Галкиным, Аллой Пугачевой. Я недавно им позвонил, мы поговорили, все хорошо. Как говорила Наталья Фатеева: «Доносить на любимого мужчину, даже если он оказался прохвостом, я не стану».

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Максим Галкин, напомним, вместе с Аллой Пугачевой находится сейчас в Латвии. Туда они прилетели из Израиля. Как долго Примадонна будет оставаться за границей — неизвестно. А вот юмористу на родину путь заказан, на него возбудили уголовное дело.