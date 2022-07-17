Губа не дура: Гоген Солнцев за участие в шоу Малахова требовал 200 тысяч рублей

Бывший сотрудник шоу Андрея Малахова Слава Тихонов приоткрыл завесу тайны. Редактор программ «Прямой эфир» и «Пусть говорят» рассказал, сколько платят участникам шоу, а заодно развеял слухи о постановках в программах.

Больше интересных новостей из жизни знаменитостей в нашем телеграм-канале «Звездная пыль»

По словам Тихонова, все сюжеты абсолютно реальны. Участникам программы оказывалась реальная юридическая и психологическая помощь, но гонорарами, правда, их не баловали.

Например, приехавшим из глубинки людям платили в среднем по 10 тысяч рублей. Однако их скорее мотивировали бесплатная поездка в Москву, знакомство с Андреем Малаховым и перспектива решения их проблем.

Что касается звезд шоу-бизнеса, то их появление в программе небесплатное. Например, скандальный Гоген Солнцев требовал за участие в шоу по 200 тысяч рублей. Правда, редакция телеканала не всегда шла навстречу эпатажному шоумену.

Источник: Киноафиша.