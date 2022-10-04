«Грязные люди — что Алла, что ее мальчишка-засранец»: известный артист «приложил» сбежавших Пугачеву и Галкина*

Певица Алла Пугачева вновь заставила всех говорить о себе. Примадонна, на днях покинувшая Россию, сделала заявление. Им она попыталась унизить тех, кто не разделяет ее точку зрения.

Словами Аллы Борисовны возмутились многие известные личности. Актер Сергей Никоненко прямо заявил, что Пугачева таким образом пиарится и зарабатывает себе капиталы.