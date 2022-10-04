«Грязные люди — что Алла, что ее мальчишка-засранец»: известный артист «приложил» сбежавших Пугачеву и Галкина*

Певица Алла Пугачева вновь заставила всех говорить о себе. Примадонна, на днях покинувшая Россию, сделала заявление. Им она попыталась унизить тех, кто не разделяет ее точку зрения.
Словами Аллы Борисовны возмутились многие известные личности. Актер Сергей Никоненко прямо заявил, что Пугачева таким образом пиарится и зарабатывает себе капиталы.
«Она все время пиарится и на этом пиаре делает какие-то капиталы наверняка. Они все продажные. Мальчишка, которого она пригрела, — тоже проститутка. Для них понятий «Родина» и «Отечество» не существует. Где платят, там у них и Родина. Для меня они грязные люди — что Алла, что ее мальчишка-засранец», — высказался Сергей Никоненко.
Сергей Никоненко. Фото: Global Look Press
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По материалам «Абзаца»
*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.