«Грязная ты, грязноротая!»: Гоген Солнцев накинулся на Дану Борисову со стаканом и обидно послал

Гоген Солнцев обозвал Дану Борисову грязноротой, послал на три буквы и запустил в нее стаканом. Потасовка случилась в шоу «Поясни за» на YouTube.

Поначалу беседа двух телеведущих походила на светскую. Они обсуждали свою жизнь, делились мнением на разные темы, а также давали характеристику историям, приключившимся в их карьере. Но когда речь зашла про «Дом-2», мнения звезд разделились.

«Это помойка», - обозвала Борисова передачу о любви. Но Солнцев ей возразил: «Я думаю, что тебя просто не взяли в «Дом-2», потому что ты не прошла тест на наркотики». И представил, как Дана ползала на коленях и умоляла взять ее ведущей.

Но Борисова продолжила настаивать на том, что в «такую помойку» она бы не пошла. Солнцев подчеркнул, что его собеседница ходит исключительно по «помойкам».

«Еще похуже, чем вот эта. У меня все приличные проекты, канал «Культура», я с «Культуры» не вылезаю, бессовестная. А ты ходишь только по помойкам, наркотики – проституция, наркотики-проституция, ну сколько ж можно! Позоришь себя, позоришь мать, позоришь дочь! Грязная ты, грязноротая!» - перешел на крик Гоген.

В финале своей пылкой речи он взялся за стакан и начал обливать собеседницу водой, запустил в нее опустевшую посуда и послал на три буквы, покинув студию.