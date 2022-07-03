«Грядки заменила теплицами»: почему Анита Цой решила в этом году собрать рекордный урожай

Казалось бы, российским звездам, да еще и женам видных бизнесменов, можно не переживать из-за возможных проблем с продуктами. Но не тут-то было, в нынешних реалиях Анита Цой решила отреагировать на западные санкции увеличением зимних заготовок и расширением своего огорода.

Впрочем, что таить, певица к тому же обожает возиться на земле, а потому это больше удовольствие, чем жизненная необходимость.

Анита Цой решила, что в этом году потребность на ее домашнюю консервацию возрастет. Семья у нее большая, родственников много, а потому предприняла определенные меры – расширила хозяйство.

«У меня на огороде было три теплицы. В этом году я решила установить на участке еще шесть теплиц. Огород большой - соток 30 – места хватит. Раньше большая часть урожая у меня была под открытым небом. Из-за этого я зависела от погоды. Если лето было дождливое и холодное, урожая было не так много. Сейчас я хочу, чтобы было постабильнее. Поэтому грядки заменила теплицами», - объяснила свою позицию Анита Цой.

Она планирует в этом году собрать невероятный урожай и практически полностью обеспечить своих близких овощами. А вот молоко и мясо будет покупать на рынке. По словам Цой, когда-то она разводила баранов, но это очень трудоемкий процесс, повторять его не хочется.

Источник: сайт prozvezd.info

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