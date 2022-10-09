«Грядет передел мира, и это коснется всех!»: Глоба назвал дату, когда человечество уже не станет прежним

Астролог Павел Глоба предупредил о значимых событиях. Которые не оставят в стороне ни одного человека на Земле. «Мы подходим к точке невозврата», - заявил эксперт.

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По его словам, нас ждет «коридор затмений», который и отразится на жителях нашей планеты. Он начнется солнечным затмением 25 октября и завершится лунным 8 ноября.