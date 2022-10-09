«Грядет передел мира, и это коснется всех!»: Глоба назвал дату, когда человечество уже не станет прежним

Астролог Павел Глоба предупредил о значимых событиях. Которые не оставят в стороне ни одного человека на Земле. «Мы подходим к точке невозврата», - заявил эксперт.
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По его словам, нас ждет «коридор затмений», который и отразится на жителях нашей планеты. Он начнется солнечным затмением 25 октября и завершится лунным 8 ноября.
«Грядет передел мира и это коснется всех! Череда преобразований. Две недели проверки, как "небесный экзамен" - начинают работать законы кармы, приходит расплата. Это будет серьезное испытание для многих людей», - написал Павел Глоба в своем телеграме.
Астролог заметил, что расслабляться в этот период не нужно никому, поскольку время будет опасным абсолютно для всех.