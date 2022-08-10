«Грузная, грубая бабища строит из себя»: блогер Лена Миро публично унизила Анну Нетребко из-за странного наряда

Блогер Лена Миро, известная своим язвительным языком, на этот раз прошлась по Анне Нетребко.
В своем микроблоге Миро разнесла оперную диву, назвав ее грубой бабищей. А все — из-за манеры Анны Нетребко одеваться.
«Нетребко, что с тобой? Зачем ты вырядилась как карапуз-детсадовец? Я искренне этого не понимаю. Смотреть на то, как грузная, грубая бабища игриво строит из себя Пеппи Длинныйчулок, лично мне неприятно. Есть в таком поведении что-то откровенно неумное и, на мой взгляд, жалкое», — высказалась Лена Миро.
Анна Нетребко. Фото: соцсети
Лена Миро напомнила, что Анне Нетребко уже пятьдесят лет. В этом возрасте, по мнению блогера, женщинам уже стоит одеваться осторожнее.
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«Да, и в этом возрасте можно быть веселой, заводной, задорной. У всех этих прекрасных человеческих качеств нет возрастных ограничений. Но веселиться, когда тебе 50, все же лучше не надевая на башку детскую панамку и не повязывая вокруг шеи слюнявчик с танцующим кукурузным початком», — заключила Лена Миро.