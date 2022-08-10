«Грузная, грубая бабища строит из себя»: блогер Лена Миро публично унизила Анну Нетребко из-за странного наряда

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«Да, и в этом возрасте можно быть веселой, заводной, задорной. У всех этих прекрасных человеческих качеств нет возрастных ограничений. Но веселиться, когда тебе 50, все же лучше не надевая на башку детскую панамку и не повязывая вокруг шеи слюнявчик с танцующим кукурузным початком», — заключила Лена Миро.