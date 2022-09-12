«Грустно и жалко. А куда деваться?»: зачем на самом деле Пугачева прилетела в Москву

Алла Пугачева по прилете в Москву неожиданно скоро начала вести активную светскую жизнь, то и дело появляясь на различных мероприятиях и в гостях у звезд.

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Примадонна даже на Красной площади с детьми отметилась в День города. Блогер Лена Миро считает, что она это сделала специально, чтобы показать, что она здесь, дома и со своим народом.

Акула пера считает, что пока нельзя отметать версию о том, что Алла Пугачева прилетела в Россию, чтобы подготовить почву для возвращения мужа Максима Галкина. Но и считает разумной другую мысль — о том, что Примадонна вернулась на родину, чтобы заработать, а потом с хорошим кушем в кармане опять отправиться к супругу за границу.