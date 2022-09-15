«Группировки с артистов тащили мзду»: Киркоров вспомнил, как Кобзон спас его проблем в суровых девяностых

По словам Киркорова, Кобзон своим авторитетом решал очень многие вопросы. «В том числе и мой вопрос когда-то решился», - заявил Киркоров.

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Напомним, что несколько дней назад в столице прошел концерт, приуроченный к 85-летию со дня рождения народного артиста СССР Иосифа Кобзона. На сцене выступили такие артисты, как Лев Лещенко, Олег Газманов, Филипп Киркоров и другие.