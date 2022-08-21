Группа «Сплин» попала в грандиозный скандал

На прошедшем в Воронеже рок-фестивале «Чернозем» группа «Сплин» посвятила исполнение своей культовой песни «Выхода нет» музыкантам, которые уехали из России в 2022 году.

«Машина времени», «Аквариум», Tequilajazzz и всем другим, которым пришлось уехать из страны по разным причинам… Но мы надеемся, что наступит светлый день, когда все вернутся, и мы сыграем здесь для вас в Воронеже… Потому что у нас нет другого выхода», - сказал со сцены фронтмен «Сплина» Александр Васильев, перед тем, как начать исполнение хита.

Видео с этим моментом опубликовал Telegram-канал «Осторожно, новости». Он же отмечает, что некоторые зрители покинули фестиваль после подобных заявлений, а выступление группы «Сплин» было удалено из трансляции концерта.

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