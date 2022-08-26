Группа «На-На» и Митя Фомин станут гостями Дня города в Губкинском

Музыканты группы «На-на» приедут в Губкинский и выступят на праздничном концерте в честь Дня города. Примет участие в торжествах, которые продлятся два дня, и певец Митя Фомин.

Зрители смогут послушать и посмотреть выступление группы «На-На» 3 сентября: ожидается, что приедут солисты Владимир Политов и Вячеслав Жеребкин.

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Вместе с ними будут радовать публику своим искусством шоу барабанов Давлет Хана из Севастополя, а также местные артисты. Днем раньше – 2 сентября – выступит Митя Фомин. Его песни дополнятся дискотекой и светодиодным шоу, сообщает издание «РИА ФАН» со ссылкой на ИА «Север-Пресс».