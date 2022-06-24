Группа Little Big переехала в Америку и позиционирует себя лос-анджелесской

Музыкальный коллектив Little Big сменил прописку. Теперь они называют себя не российской группой, а лос-анджелесской. Именно так теперь записано на их официальном сайте.

Как сообщает МК.ru, Little Big покинул страну и переехал в США. Пока официальных объяснений от музыкантов не поступало.

Напомним, в 2020 году артисты должны были представить Россию на международном конкурсе «Евровидение». Из-за пандемии шоу не состоялось, перейдя в онлайн-режим в виде показательных выступений.

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