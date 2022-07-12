«Группа ДДТ нужна России»: Шевчук объяснил, почему продолжает выступать

Музыкант Юрий Шевчук в шоу «Скажи Гордеевой» объяснил, почему продолжает выступать с концертами в России. Ведущая поставила отрывок из его прошлого интервью ей, данное несколько месяцев назад.
«Я думал давать концерты или не давать. До сих окончательно не понимаю играть или нет. Но все-таки надо играть и говорить с людьми. Серьезно и спокойно. Больше по душам. Будем проживать эти концерты. Но пошутить как раньше теперь не могу».
Как отметил Юрий Шевчук, народ в России «очень нервный и озабоченный». «Мало людей приходят на концерты за физиологическим удовольствием. Посмотреть на перья Шевчука. Я хочу, чтобы меня правильно поняли», - заявил Юрий Шевчук.
При этом певец отметил, что сегодня сыграл бы и сорок, и пятьдесят концертов. «Группа ДДТ нужна России. Мы резко социальная группа. У нас много размышлений о родине. У нас не хватает миротворцев. Когда закрыли концерты – это был удар. Нас лишили работы», - заметил певец.
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Напомним, что Юрий Шевчук сделал ряд неоднозначных заявлений. На него даже был составлен протокол.