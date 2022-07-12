«Группа ДДТ нужна России»: Шевчук объяснил, почему продолжает выступать

Как отметил Юрий Шевчук, народ в России «очень нервный и озабоченный». «Мало людей приходят на концерты за физиологическим удовольствием. Посмотреть на перья Шевчука. Я хочу, чтобы меня правильно поняли», - заявил Юрий Шевчук.

При этом певец отметил, что сегодня сыграл бы и сорок, и пятьдесят концертов. «Группа ДДТ нужна России. Мы резко социальная группа. У нас много размышлений о родине. У нас не хватает миротворцев. Когда закрыли концерты – это был удар. Нас лишили работы», - заметил певец.

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Напомним, что Юрий Шевчук сделал ряд неоднозначных заявлений. На него даже был составлен протокол.

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