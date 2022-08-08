Группа «Би-2» высказалась о своем отъезде из России

Музыканты «Би-2», по их словам, не планируют покидать страну и удивлены сведениями об этом, появившимися в Сети. В Telegram-канале группы они опубликовали сообщение:

«Идет пятая неделя нашего ежегодного летнего отпуска. С удивлением читаем вбросы, что мы «тайно и спешно покинули страну». Отдыхать предпочитаем кто как, но всегда — открыто и расслабленно», — приводит слова артистов телеканал «360».

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Напоминаем, ранее в СМИ появились публикации о том, что группа якобы покидает Россию из-за оскорблений.