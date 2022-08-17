Грудь – бомба, животик мягкий, ножки – без целлюлита: 55-летняя Сальма Хайек показала себя в бикини

Сальма Хайек заворожила поклонников своим пляжным фото в социальных сетях. Голливудская актриса доказала, что и в 55 лет можно оставаться стройной, привлекательной и молодой.

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Звезда запечатлелась в Мексике напротив синего моря, которое великолепно оттеняло ее смуглую кожу без намека на целлюлит.

Стройные ножки, мягкий живот, бомбическая грудь – на эту женщину можно любоваться часами!

Отметим, что Сальма Хайек даже не пыталась на фото принять какую-то максимально привлекательную позу, чтобы выглядеть стройнее. Просто игриво подняла ножку и вышла сногсшибательно на снимке!