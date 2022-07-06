Грозы, град и сильный ветер: мощнейший циклон угрожает Москве затоплениями

Практически каждый продолжительный ливень заканчивается для Москвы потопом. Реки из дождевой воды заполняют столичные улицы, превращая их будто в Венецианские каналы. Не исключено, что именно такой сценарий уготовила небесная канцелярия для гостей и жителей столицы.

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Так, со среды, 6 июля, Москва увидит дожди с грозой, градом и сильнейшим ветром до 22 м/c. Столбики термометров покажут до 30 градусов тепла.

В пятницу, 8 июля, температура днем опустится до 24 по Цельсию. Такая же картина сохранится в Москве в субботу и воскресенье.

«До начала следующей недели погода прогнозируется неустойчивая: облачность, дожди, небольшие и кратковременные, летнего типа», — подытожила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова в беседе с ТАСС.

К слову, некоторые российские звезды попали под дождь. Агата Муцениеце, Лера Кудрявцева и другие известные персоны ехали на работу, когда их накрыл ливень.