Грозит 8 лет колонии: Шакиру заподозрили в уклонении от уплаты налогов

Вокруг колумбийской певицы Шакиры неожиданно разразился скандал. Звезду обвинили в уклонении от уплаты налогов в Испании.

Больше интересных новостей — в нашем Telegram-канале «Звездная пыль»

По мнению властей страны, Шакира задолжала в бюджет около 14,5 миллиона евро в период с 2012 по 2014 год. Из-за этого прокуратура потребовала оштрафовать артистку и лишить ее свободы на восемь лет.

Как разъяснила КП, по испанским законам человек становится налоговым резидентом после того, как прожил в стране полгода. Шакира же приобрела особняк в Барселоне в 2012 году, а зарегистрировалась в качестве налогового резидента только в 2015-м.

Сейчас адвокаты пытаются доказать, что с 2012 по 2014 год певица преимущественно проживала за пределами Испании.