Гроссмейстера Карпова не пустили в Женеву

27 сентября в Женеве показывали фильм «Чемпион мира» — историческую спортивную драму, снятую в 2021 году режиссером Алексеем Сидоровым. Показ состоялся в штаб-квартире ООН.

Ожидалось прибытие 16-кратного чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова, но Швейцария не выдала российскому гроссмейстеру въездную визу. Об этом стало известно из сообщения Геннадия Гатилова, постоянного представителя России при отделении ООН.

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«Мы хотели, чтобы приехал Анатолий Карпов, и предпринимали самые энергичные, необходимые усилия. Но в последний момент, к сожалению, швейцарские власти не выдали ему въездную визу. Карпов — легендарный чемпион мира по шахматам. Он известен во всем мире, и вызывает вопросы, на каком основании ему не выдают визу», — цитирует слова главы российской дипмиссии издание МК со ссылкой на ТАСС.

Отказ выдать Карпову визу, по словам Гатилова, стал неожиданностью, ведь показ фильма никак нельзя назвать политизированным мероприятием. Вместо выступления Анатолия Карпова в Женеве перед началом фильма показали его видеообращение к зрителям.