«Громкие споры идут»: солисты «Иванушек International» переругались из-за своих хитов

Группе «Иванушки International» в этом году исполнится 27 лет. Все эти годы коллектив не теряет своей популярности и продолжает активно гастролировать.
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По словам бессменного солиста Андрея Григорьева-Апполонова, особенно успешными по сей день являются хиты 90-х. «Тучи» и «Тополиный пух» до сих пор постоянно просят исполнять заказчики корпоративов.
«Только, пожалуйста, не надо новых песен, мы их можем не знать, исполните наши любимые хиты», — процитировал частую просьбу поклонников певец.
Из-за плейлиста для 40-минутной программы, в которую могут войти только десять песен, солисты группы частенько спорят.
«Скандалим, кто какую песню хочет добавить. Очень громкие споры идут», — признался Григорьев-Апполонов «КП-Екатеринбург».
Впрочем, до громких скандалов дело не доходит. Артисты устраивают голосование и выбирают те треки, за которые голосуют двое из трех.