«Громкие споры идут»: солисты «Иванушек International» переругались из-за своих хитов

Группе «Иванушки International» в этом году исполнится 27 лет. Все эти годы коллектив не теряет своей популярности и продолжает активно гастролировать.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

По словам бессменного солиста Андрея Григорьева-Апполонова, особенно успешными по сей день являются хиты 90-х. «Тучи» и «Тополиный пух» до сих пор постоянно просят исполнять заказчики корпоративов.