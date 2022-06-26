Гроб с телом Юрия Шатунова усыпали белыми розами

В Москве, в траурном зале Троекуровского кладбища, проходит прощание с легендарным музыкантом Юрием Шатуновым. Проводить в последний путь артиста пришли тысячи его поклонников.

Гроб с телом музыканта поставили на постамент из белых роз. За порядком в траурном зале следят охранники. Чтобы не было давки - людей туда пускают по очереди.