Гроб с телом Юрия Шатунова усыпали белыми розами

В Москве, в траурном зале Троекуровского кладбища, проходит прощание с легендарным музыкантом Юрием Шатуновым. Проводить в последний путь артиста пришли тысячи его поклонников.
Гроб с телом музыканта поставили на постамент из белых роз. За порядком в траурном зале следят охранники. Чтобы не было давки - людей туда пускают по очереди.
Прощание с Юрием Шатуновым в Москве. Фото: Teleprogramma.pro
На месте событий работает корреспондент Teleprogramma.pro. Следите за нашими обновлениями.
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