Гроб с телом Елизаветы II вывезли из шотландского замка Балморал, где она умерла

Гроб с телом королевы Великобритании Елизаветы II вывезли из ее шотландской резиденции Балморал. Его доставят в Эдинбург, столицу Шотландии, где установят в Соборе Святого Эгидия, чтобы люди попрощались с монаршей особой.

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Далее 13 сентября гроб перевезут в Лондон, и церемония прощания продолжится в Англии. Похороны Елизаветы II состоятся 19 сентября.