Гроб с телом Елизаветы II вывезли из шотландского замка Балморал, где она умерла

Гроб с телом королевы Великобритании Елизаветы II вывезли из ее шотландской резиденции Балморал. Его доставят в Эдинбург, столицу Шотландии, где установят в Соборе Святого Эгидия, чтобы люди попрощались с монаршей особой.
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Далее 13 сентября гроб перевезут в Лондон, и церемония прощания продолжится в Англии. Похороны Елизаветы II состоятся 19 сентября.
Напомним, королева Великобритании умерла 8 сентября на 97 году жизни. Она всего на полтора года пережила мужа — принца Филиппа. Теперь править страной будет ее прямой преемник – сын Чарльз, 74-летний король взял имя Карл III.