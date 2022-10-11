Гришковец раскрыл черту Игоря Верника, о которой знают не все

11 октября отмечает свой день рождения Игорь Верник — актер, ведущий, певец и композитор. Теплые слова поздравления в адрес народного артиста РФ сказал актер, режиссер, писатель Евгений Гришковец. Он поделился своими впечатлениями от совместной работы с Верником — недавно они работали в одном проекте.

«Я снимался с ним совсем недавно. Сейчас закончились съемки и выходит фильм «Грозный папа». С Игорем работали впервые, но долго. С ним очень смешно на съемочной площадке и при этом сложно, поскольку он постоянно предлагает что-то. Непрерывно пытается изменить текст и сыграть по-разному. Неугомонный в этом смысле человек», — признался Гришковец.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Кроме того, он раскрыл одну из особенностей Верника, о которой знают далеко не все.