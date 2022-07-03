«Гримаса презрения и боли»: Шахназаров в пух и прах разнес Собчак

Накануне Ксения Собчак побывала на спектакле в «Гоголь-Центре». Для выхода в свет популярная блондинка выбрала модное платье молочного оттенка, которое публицист Михаил Шахназаров назвал «небрежно собранным парашютом».
Ксения Собчак. Фото: соцсети
«Я бы назвал это фото «Конец надеждам». Это товарищ Собчак на последнем спектакле «Гоголь-Центра». Красивое модное платье из небрежно собранного парашюта, гримаса презрения и боли», - написал Шахназаров в своем телеграм-канале.
Напомним, ранее Шахназаров раскритиковал онлайн-марафон Собчак, в VIP-пакете которого была предусмотрена встреча с ней. Публицист отметил, что ни за какие деньги не встретился бы с телеведущей.
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