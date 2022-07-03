«Гримаса презрения и боли»: Шахназаров в пух и прах разнес Собчак

«Я бы назвал это фото «Конец надеждам». Это товарищ Собчак на последнем спектакле «Гоголь-Центра». Красивое модное платье из небрежно собранного парашюта, гримаса презрения и боли», - написал Шахназаров в своем телеграм-канале.

Напомним, ранее Шахназаров раскритиковал онлайн-марафон Собчак, в VIP-пакете которого была предусмотрена встреча с ней. Публицист отметил, что ни за какие деньги не встретился бы с телеведущей.