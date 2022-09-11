Григорий Лепс выступил на матче ЦСКА и принес подарок для Акинфеева

Певец Григорий Лепс 10 сентября побывал на матче девятого тура Премьер-лиги между ЦСКА и «Краснодаром». Матч проходил в столице аккурат в день ее 875-летия, и хозяева порадовали своих болельщиков крупной и весьма зрелищной победой со счетом 4-1. Три гола из четырех армейцы забили с пенальти.

Перед началом встречи Лепс спел для гостей матча свой «Самый лучший день». Вратарю ЦСКА Игорю Акинфееву он вручил майку с номером 300 на спине. Именно столько «сухих» матчей за ЦСКА провел на сегодняшний день Игорь.

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