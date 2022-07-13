Григорий Лепс: «Не могу сказать, что я уважал своих любимых женщин»

Брутальный певец Григорий Лепс недавно развелся со своей женой, с которой прожил в браке 20 лет. Артист отметил, что уважение для него — важное составляющее в отношениях.

«По-настоящему я влюблялся в своей жизни несколько раз, но не могу сказать, что очень уважал этих женщин. В меня, наверное, тоже влюблялись, но не знаю, уважают ли они меня до сих пор или нет. По крайней мере, я делал все, чтобы меня уважали.

Если человек тебя не уважает, от него нужно просто бежать семимильными шагами, и чем быстрее, тем лучше», — признался артист в пресс-центре ТАСС.

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