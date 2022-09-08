Григорьев-Апполонов назвал сумму, которую ему платил Матвиенко на первых порах в «Иванушках»

Музыкант Андрей Григорьев-Апполонов заявил, что всегда мечтал стать популярным музыкантом. Правда, это далеко не сразу получилось.

Лишь после выхода песни «Тучи» они с коллегами вмиг стали известными и популярными. До этого они по пять-шесть часов в день репетировали на протяжении двух лет, но никто их не хотел воспринимать всерьез, сообщает ural.kp.ru.

«Матвиенко тогда снимал мне квартиру и платил нам в месяц по десять тысяч рублей. Приходилось как-то выживать», - заявил Андрей Григорьев-Апполонов.

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Напомним, что группа «Иванушки» была неимоверно популярна в девяностых годах прошлого века. Сегодня коллектив также собирает полные арены на своих концертах.