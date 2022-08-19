«Грешно смеяться над убогими»: после скандала с тещей Тарзан высказался

Сергей Глушко оказался в центре скандала с участием тещи Людмилы Порывай. Мама Наташи Королевой живет в Майами и на недавнем концерте своей соотечественницы Ирины Билык согласилась с тем, что «зять оказался говном». Тарзан в ответ на это опубликовал в Сети пост, посвященный происходящему в мире.

«Грешно, конечно, смеяться над убогими. Я не могу пройти мимо последних новостей европейских. То, что у них там с гендерными делами давно все плохо, — это всем уже давно известный факт», - заявил артист.

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Тарзан порассуждал на тему новых европейских ценностей, направленных на легализацию любви с животными, а также поедания жуков и тараканов в Голливуде.