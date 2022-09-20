Греет беременное пузико! Фахрийе Эвджен вальяжно разлеглась на диване, прикрыв собакой раздувшийся живот

Фахрийе Эвджен только недавно радовалась тому, что ее пригласили сниматься в новый проект. В одном из своих интервью красавица-турчанка дала понять, что ее поклонников ждет большой сюрприз. Видимо, тогда речь шла о сериале «Альпарслан», в котором актриса получила одну из главных ролей.

Однако в продолжении ленты Фахрийе Эвджен сниматься отказалась. По-началу все подумали, что этому препятствует муж актрисы. Так, турецкие СМИ пестрели заголовками о том, что Бурак Озчивит приревновал жену к ее партнеру по съемочной площадке. Но все оказалось куда прозаичней. Фахрийе Эвджен забеременела. Пара ждет пополнения, этот ребенок станет для них вторым. От Бурака Озчивита актриса родила сынишку Карана.

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