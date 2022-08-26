Гребенщиков вслед за Макаревичем поддержал Ройзмана

Дрессировщик Эдгард Запашный в «Телеграме» опубликовал письмо музыканта Бориса Гребенщикова, который высказал свою поддержку экс-мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману.

В письме, которое адресовано судебным органам Российской Федерации, говорится:

«Я знаком с Евгением Ройзманом много лет и считаю его человеком исключительного таланта и качеств. При этом он человек редкой интеллигентности и культуры», — пишет в своем послании певец.

Как заметил Борис Гребенщиков, таких людей надо беречь и ценить.

«Борис Гребенщиков поддержал Ройзмана. Ройзман ранее даже не догадывался, что он, оказывается, «человек редкой интеллигентности и культуры!» — прокомментировал Запашный и привел цитаты Ройзмана, в которых содержится голимый мат.

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Напомним, что против Евгения Ройзмана заведено уголовное дело. Ему грозит до трех лет лишения свободы за свои неосторожные высказывания. Ранее за Ройзмана заступился и музыкант Андрей Макаревич.