Гребенщиков рассказал о разделении взглядов с Шевчуком

Певец Борис Гребенщиков в интервью западным СМИ заявил, что русских в Европе в последние месяцы стало в разы больше. При этом он заметил, что в некоторых моментах его позиция расходится с музыкантом и лидером ДДТ Юрием Шевчуком, который остался в России, но негативно высказывается о действиях власти.
«И получается так, что у нас с Юрой Шевчуком разделение. Он говорит: «Я обязан играть в России, даже если мне и не дают играть; и значит, я играть не буду. Но зато вместе со всеми - в России».
Как сказал Гребенщиков, он находится вне России. Певец играет для тех людей, для которых, по собственному уверению, играл всю жизнь. Часть его слушателей в силу обстоятельств сегодня переехала в Европу.
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Напомним, что Борис Гребенщиков проживает на постоянной основе в Великобритании. Он уже не раз негативно высказывался о России.