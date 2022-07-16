Гребенщиков рассказал о разделении взглядов с Шевчуком

Как сказал Гребенщиков, он находится вне России. Певец играет для тех людей, для которых, по собственному уверению, играл всю жизнь. Часть его слушателей в силу обстоятельств сегодня переехала в Европу.

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Напомним, что Борис Гребенщиков проживает на постоянной основе в Великобритании. Он уже не раз негативно высказывался о России.