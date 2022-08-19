Гребенщиков рассказал, как депутат из Набережных Челнов зазывал в баню Казанову

Как отметил Гребенщиков, он стал говорить, что они только выступили и в баню не поедут. При этом депутат всячески пытался договориться. Причем в баню он хотел прихватить и Ирину Тоневу, а также «Корней», чтобы они «на скамеечке побренчали».

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Напомним, что Сати Казанова была одной из солисток группы «Фабрика». Сейчас она занимается сольной карьерой.