Гребенщиков рассказал, как депутат из Набережных Челнов зазывал в баню Казанову

Музыкант Михаил Гребенщиков в шоу «Фабрика с Яной Чу» вспомнил, как депутат из Набережных Челнов хотел затащить в баню певицу Сати Казанову.
«Грузинский ресторан. Туда заходит депутат какой-то с охраной, стали пить водку. Он мне рассказывает, его уже постепенно уносит, как вдруг: «Давай, Сати Казанову берем, едем, у меня баня вообще просто класс».
Как отметил Гребенщиков, он стал говорить, что они только выступили и в баню не поедут. При этом депутат всячески пытался договориться. Причем в баню он хотел прихватить и Ирину Тоневу, а также «Корней», чтобы они «на скамеечке побренчали».
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Напомним, что Сати Казанова была одной из солисток группы «Фабрика». Сейчас она занимается сольной карьерой.