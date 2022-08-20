Гребенщиков раскрыл детали разговора с Матвиенко о Рыжем из «Иванушек»

Музыкант Михаил Гребенщиков в эфире шоу «Фабрика с Яной Чу» вспомнил свой разговор с продюсером Игорем Матвиенко. В какой-то момент певец понял, что нужно что-то менять, потому что продюсерский центр бросил им заниматься. По словам Гребенщикова, продюсер его внимательно выслушал и дал совет.

«Смотри, как Рыжий живет. Тут десятку заработал, там 50 на клип, тут жена олигарха снимается, а тут еще кто-то», - сказал Матвиенко, поставив в пример Андрея Григорьева-Апполонова из «Иванушек».

Как отметил Гребенщиков, он решил разорвать контракт, потому что понимал бесперспективность работы с Матвиенко. Позже он переключился на студийную работу, а затем на написание детских песен.

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Напомним, что Михаил Гребенщиков был одной из главных звезд на «фабрике». Правда, после его популярность стала резко падать и сегодня о нем мало кто помнит.