Гребенщиков ответил Боякову, почему не дает концерты в Крыму и в Донбассе

Музыкант Борис Гребенщиков в беседе с Ириной Шихман объяснил, почему не посетил до сих пор Крым и Донбасс, как его просил театральный деятель Эдуард Бояков.
«Я не помню, что он меня особенно спрашивал по этому поводу. Если я могу поехать и сыграть, то в жизни не помню, чтобы отказывался. Донбасс — насколько мне известно, это Украина. Он не осведомлен, что это другое государство? Ему не сказали?»
По словам Бориса Гребенщикова, некоторые люди могут считать, что Португалия — это часть Воронежской области. «Это душевная болезнь. Да запросто. Я готов играть и в Крыму, и в Донбассе. Но заехать туда я должен с Украины», — заметил Борис Гребенщиков.
Ранее Эдуард Бояков в интервью Ксении Собчак заявил, что звал Бориса Гребенщикова в Донбасс и Крым. Тогда певец воскликнул: «Да запросто!». Правда, слова не сдержал.