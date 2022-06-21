Гребенщиков ответил Боякову, почему не дает концерты в Крыму и в Донбассе

По словам Бориса Гребенщикова, некоторые люди могут считать, что Португалия — это часть Воронежской области. «Это душевная болезнь. Да запросто. Я готов играть и в Крыму, и в Донбассе. Но заехать туда я должен с Украины», — заметил Борис Гребенщиков.

Ранее Эдуард Бояков в интервью Ксении Собчак заявил, что звал Бориса Гребенщикова в Донбасс и Крым. Тогда певец воскликнул: «Да запросто!». Правда, слова не сдержал.

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