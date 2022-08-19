Гребенщиков — о вражде Алалыкиной и Казановой на «Фабрике звезд»

Музыкант Михаил Гребенщиков в шоу «Фабрика с Яной Чу» рассказал, как враждовали между собой певицы Мария Алалыкина и Сати Казанова.

По словам Гребенщикова, в какой-то момент Казанова начала исполнять три песни перед публикой на разных языках. Естественно, что другим участницам проекта это пришлось не по душе. Казанова слишком тянула, по их мнению, одеяло на себя.

«В начале у нас были концерты по 2,5-3 часа. Перед началом Сати рассказывала, что будет петь. И вот подходит ко мне Алалыкина и говорит: «С ***** ли эта ... поет три песни. Я пою тоже или отказываюсь выступать, выхожу из тура и разрываю контракт», — заявил Гребенщиков, вспоминая слова Маши.

По словам Гребенщикова, недовольна таким положением вещей была и Ирина Тонева. У нее тоже была своя песня и танец. Как отметил Гребенщиков, месяца через три солистки «Фабрики» успокоились, и война между ними закончилась.

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Напомним, что Мария Алалыкина недолго продержалась в группе «Фабрика». Она вышла замуж и приняла ислам.