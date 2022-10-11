«Грань перейдена»: что происходит с Пугачевой и Галкиным* на фоне скандальных заявлений

Максим Галкин* и Алла Пугачева за последние полгода вошли в число самых упоминаемых в прессе звезд. Еще бы, ведь пара сбежала из страны еще в марте, чем вызвала массу вопросов как у сторонников, так и у противников. Ряд скандальных заявлений от обоих лишь подлил масла в огонь.
Вернувшаяся в августе Примадонна пробыла в Москве месяц и покинула Россию повторно, как считают теперь, навсегда. Причем, сопроводила отъезд скандальными заявлениями, оскорбив россиян.
В настоящее время едва ли что-то может спасти репутацию семьи Галкина* и Пугачевой, считает пиар-эксперт, директор маркетингового агентства «Step by Step» Анастасия Птуха. Поскольку сами звезды не стремятся быть активными в этом плане.
«Если супруги будут такими пассивными, как сейчас, то скорее всего их репутация будет изрядно подмочена. Ситуация пошла вразнос, несмотря на лавину упоминаний, они могут потерять свою аудиторию. Грань пиара уже перейдена», - рассказала эксперт сайту «Пятый канал».
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента