«Грань перейдена»: что происходит с Пугачевой и Галкиным* на фоне скандальных заявлений

Максим Галкин* и Алла Пугачева за последние полгода вошли в число самых упоминаемых в прессе звезд. Еще бы, ведь пара сбежала из страны еще в марте, чем вызвала массу вопросов как у сторонников, так и у противников. Ряд скандальных заявлений от обоих лишь подлил масла в огонь.

Вернувшаяся в августе Примадонна пробыла в Москве месяц и покинула Россию повторно, как считают теперь, навсегда. Причем, сопроводила отъезд скандальными заявлениями, оскорбив россиян.