Грация на пляже: Настасья Самбурская в мини-бикини изящно отправила в рот ягодку, блеснув мокрым бюстом

Звезда сериала «Универ» Настасья Самбурская снова улетела отдыхать в Турцию. Оттуда красавица регулярно общается с поклонниками онлайн, не забывая и о фотоконтенте. На этот раз актриса показала себя в купальнике.

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Самбурская расположилась на шезлонге, сверкая мокрой «ложбинкой греха» в черном лифе. Грациозно возлежав на солнышке, она эффектно отправила в рот ягодку, позируя при этом перед камерой. Фанаты оценили увиденное, оставив массу эмоциональных комментариев.