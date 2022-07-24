«Грация»: Анастасия Макеева блеснула роскошной фигурой в купальнике

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху

Напомним, в мае Анастасия Макеева и Роман Мальков отметили первую годовщину семейной жизни. В честь этого они решили отдохнуть на Мальдивах, но отпуск пришлось прервать. Актриса не могла пропустить важное мероприятие.