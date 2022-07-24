«Грация»: Анастасия Макеева блеснула роскошной фигурой в купальнике

Накануне Анастасия Макеева и Роман Мальков вернулись из Сочи. Пара отдохнула в элитном отеле, где прошла детокс-программу.
Кадрами отдыха звезда театра щедро делилась с фанатами в соцсети. На этот раз Анастасия показала свою фигуру в купальнике. Фанаты считают, что 40-летней знаменитости есть, чем гордиться.
«Красавица! Какая шикарная! Лучшая! Грация!» - писали пользователи Сети.
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Напомним, в мае Анастасия Макеева и Роман Мальков отметили первую годовщину семейной жизни. В честь этого они решили отдохнуть на Мальдивах, но отпуск пришлось прервать. Актриса не могла пропустить важное мероприятие.