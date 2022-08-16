«Грациозной ножкой эть!»: молодая жена Петросяна в монокини козырнула идеальной фигурой «восьмеркой» в Турции

Татьяна Брухунова тщательно следит за своим внешним видом и имиджем. В ее гардеробе много люксовой одежды и брендовых аксессуаров. Особое внимание жена юмориста Евгения Петросяна уделяет пляжным аутфитам, чтобы подчеркнуть достоинства фигуры. В арсенале возлюбленной комика есть стильные закрытые купальники.
Так, на пляже в Турции жена юмориста позировала в монокини, прикрыв плечи и линию бедер воздушным шифоновым халатиком, полы которого развивались на ветру. Похоже, что автором фото выступил муж Татьяны Брухуновой.
Татьяна Брухунова. Фото: личный архив
«Грациозной ножкой эть!», «Хорошенькая какая», «Ничего вульгарного и бесстыдного», «Скромно и со вкусом», «Как фарфоровая куколка!», «Стройняшка!», «Выглядите просто восхитительно», «Евгений Ваганович, небось, залюбовался», «Фигурка загляденье», - пишут фолловеры.