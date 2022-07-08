Грациозно! 46-летняя Канделаки в платье миди по фигуре взгромоздилась на шпильки

В свои 46 лет Тина Канделаки может похвастаться стройной фигурой, которой позавидуют и многие фотомодели.

У телеведущей есть взрослая дочка, но в это сложно поверить. Настолько моложаво выглядит светская львица.

На свежем фото в личном микроблоге Тина предстала в силуэтном платье миди по фигуре, деликатно утянув талию. При этом теледива взгромоздилась на шпильки, показав стройные лодыжки.

Еще больше новостей о звездах — в Telegram-канале «Звездная пыль».