Грациозно! 46-летняя Канделаки в платье миди по фигуре взгромоздилась на шпильки

Телеведущая похвасталась фантастической стройной фигурой.

Тина Канделаки. Фото: Global Look Press

В свои 46 лет Тина Канделаки может похвастаться стройной фигурой, которой позавидуют и многие фотомодели.

У телеведущей есть взрослая дочка, но в это сложно поверить. Настолько моложаво выглядит светская львица.

На свежем фото в личном микроблоге Тина предстала в силуэтном платье миди по фигуре, деликатно утянув талию. При этом теледива взгромоздилась на шпильки, показав стройные лодыжки. 

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«Ослепительная!», «Фигурка просто фантастика!», «Она когда была моложе, так хорошо не выглядела! С возрастом только лучше, как вино», «Грузинская царица», — писали фолловеры, восхищаясь грациозностью звезды.

Тина Канделаки в черном платье миди подчеркнула совершенные изгибы стройной фигуры. Фото: личный архив

«Помню, в молодости я вечер пятницы заканчивала обычно так: брала лаваш, в него клала сливочное масло, помидор, сулугуни. Затем заедала это безе, которое сверху обмазывала шоколадом. Выглядела я соответственно.

Сегодня, скажу честно, одна мысль о таком меню вызывает отвращение. Я уверена, что ключевую роль в моем похудении сыграла смена пищевых привычек. Когда организм отвыкает от вредных продуктов, начинаешь чувствовать естественный вкус здоровой еды», — отметила Тина в беседе с «Грацией».

Сайт Teleprogramma.pro предупреждает, что все советы звезд в области питания и похудения не являются рекомендацией. В этих вопросах лучше проконсультироваться с врачом!

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